Эмма Стоун вышла в свет в культовом образе Гвинет Пэлтроу

Актриса стала гостьей «Позднего шоу со Стивеном Кольбером». Эмма Стоун появилась на съёмках передачи в Нью-Йорке и представила фильм «Бугония», где исполнила главную роль.
Стоун выбрала для выхода в свет зелёный шёлковый костюм. Дополнением лука стали чёрные мюли, небрежная укладка и макияж в коричневых оттенках.
Эмма Стоун
Фото: Getty Images
В этом же образе в 90-е на публике появилась Гвинет Пэлтроу. Аналогичный костюм носила героиня актрисы в фильме «Большие надежды». Наряд стал культовым.
