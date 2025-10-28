Скидки
Эмма Стоун вышла в свет в культовом образе Гвинет Пэлтроу

Эмма Стоун вышла в свет в культовом образе Гвинет Пэлтроу
Эмма Стоун
Комментарии

Актриса стала гостьей «Позднего шоу со Стивеном Кольбером». Эмма Стоун появилась на съёмках передачи в Нью-Йорке и представила фильм «Бугония», где исполнила главную роль.

Стоун выбрала для выхода в свет зелёный шёлковый костюм. Дополнением лука стали чёрные мюли, небрежная укладка и макияж в коричневых оттенках.

Эмма Стоун

Эмма Стоун

Фото: Getty Images

В этом же образе в 90-е на публике появилась Гвинет Пэлтроу. Аналогичный костюм носила героиня актрисы в фильме «Большие надежды». Наряд стал культовым.

