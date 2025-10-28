Диетолог рассказала, кому может навредить употребление тыквы

Овощ может быть небезопасен для определённых групп людей. Диетолог Лариса Никитина в беседе с URA.RU рассказала, при каких заболеваниях стоит ограничить или полностью исключить тыкву из рациона.

Несмотря на то что тыква богата витаминами А, С, Е, К, группы В, клетчаткой и калием, её употребление может спровоцировать осложнения при хронических болезнях.

Эксперт выделила основные группы риска, кому тыква противопоказана.

Люди с обострениями болезней ЖКТ. При гастрите, язвенной болезни и колите в фазе обострения тыква не рекомендуется. Пациенты с камнями в желчном пузыре. Тыква обладает желчегонным действием, и если есть камни в желчном пузыре, следует проявлять осторожность, предупреждает Никитина. Люди с аллергией и пищевой непереносимостью. На этот овощ возможна индивидуальная негативная реакция организма. Люди с диабетом, употребляющие запечённую тыкву. Это важное уточнение: если гликемический индекс сырой тыквы безопасен и равен 25, после запекания он взлетает до 85, что делает блюдо опасным для диабетиков.

Диетолог уточнила, что риски зависят и от способа приготовления. Так, сырая тыква может вызвать диарею, вздутие и является серьёзной нагрузкой на желудочно-кишечный тракт. По этой причине она не рекомендуется детям и пожилым людям. Грубую кожуру следует всегда удалять из-за риска аллергии. Между тем запечённая тыква становится «миной» для диабетиков из-за резкого скачка гликемического индекса.

Специалист также отметила, что самый бесполезный и даже вредный способ приготовления тыквы — это жарка, при которой теряется до 70% витаминов, могут образовываться канцерогены.

