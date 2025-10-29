Нутрициолог рассказала, как превратить свинину в полезное блюдо

Свинина — один из самых спорных продуктов. Нутрициолог Юлия Попова в беседе с aif.ru рассказала, как правильно выбирать и готовить этот вид мяса, чтобы извлечь из него максимум пользы.

По словам эксперта, свинина — ценный источник легкоусвояемого белка, железа, цинка и витамина B12, которые критически важны для энергии, иммунитета и нервной системы. Ключ — в правильном выборе куска и способе приготовления.

Специалист рекомендует делать акцент на постных частях туши. Так, вырезка и окорок идеальны для здорового питания. Это чистый белок с минимальным содержанием жира. Их лучше быстро обжаривать на гриле или запекать. Между тем лопатка подходит для тушения и фарша. Жир, который выделяется при готовке, можно частично удалить.

Рульки и голяшки богаты коллагеном, полезным для суставов. Требуют долгой варки для приготовления холодцов и наваристых бульонов.

К жирным частям, таким как грудинка и шея, следует относиться с осторожностью, употребляя их ограниченно. Их можно готовить так, чтобы излишки жира вытапливались (например, на гриле).

Чтобы снизить вред, нужно выбирать постные куски свинины, удалять видимый жир перед готовкой, использовать щадящие методы приготовления (тушение, запекание, гриль). Также диетолог рекомендует отказаться от переработанных продуктов вроде сосисок и колбасы в пользу цельного мяса.

Само мясо нужно выбирать светло-розового цвета с приятным запахом и упругим белым жиром.

Читайте также: Эксперт раскрыла пользу разных видов мяса

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.