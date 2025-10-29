Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Сомнолог объяснил, что делать, если не получается уснуть

Сомнолог объяснил, что делать, если не получается уснуть
Что делать, если не получается уснуть?
Аудио-версия:
Комментарии

Проснуться среди ночи с ясной головой и пониманием, что до будильника осталось пару часов, — знакомая и мучительная для многих ситуация. Врач-сомнолог Роман Бузунов в разговоре с aif.ru объяснил, что делать в таких случаях.

По словам специалиста, основная причина ночных пробуждений с последующей бессонницей — хронический стресс. Мозг перевозбуждается, а под утро, когда происходит анализ информации, в кровь выбрасывается кортизол. Это будит человека, запуская «трудно останавливаемый поток мыслей». В результате к утру силы заканчиваются, а впереди — лишь чувство разбитости.

Главная опасность, по мнению сомнолога, не в одном пропущенном часе сна, а в риске сформировать стойкий рефлекс «кровать = бессонница». Чтобы этого не произошло, врач рекомендует следовать трём ключевым правилам.

  1. Встать с кровати. Если сон не наступает в течение 15 минут, не стоит продолжать лежать. Нужно встать и заняться спокойным, «нудным» делом без использования телефона или других гаджетов. Как только вернётся чувство сонливости, можно ложиться обратно.
  2. Вставать в привычное время. Каким бы соблазнительным ни казалось продлить утренний сон, делать этого нельзя. Сдвиг времени пробуждения нарушит график и приведёт к проблемам с засыпанием следующей ночью, создав порочный круг.
  3. Сохранять активность днём. Даже после короткой ночи нельзя позволять себе дремоту или снижение активности. Организм способен компенсировать недосып, и если человек, которому нужно восемь часов, проспал пять, это не критично. Главное — не накручивать себя, иначе сработает эффект ноцебо.

Сомнолог также предостерёг от приёма снотворного посреди ночи, так как это приведёт к состоянию «варёной мухи» на следующий день. Если ночные пробуждения случаются чаще трёх раз в неделю и длятся больше месяца — это критерий хронической бессонницы.

«Само по себе это не пройдёт, — предупреждает Бузунов. — В такой ситуации надо обязательно сходить к врачу».

Читайте также:
Эндокринолог назвала скрытые причины проблем со сном

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android