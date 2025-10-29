Невролог назвала симптомы преждевременного старения мозга

О ранних симптомах старения мозга могут предупреждать три тревожных «звоночка». Это ухудшение памяти, рассеянность и повышенная утомляемость при выполнении привычных задач, рассказала Наталья Суворинова — кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени академика Л. О. Бадаляна Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского Университета.

По словам эксперта, тревожными сигналами, которые должны насторожить, являются ситуации, когда повседневные дела внезапно начинают требовать значительных усилий. «Если привычные дела вдруг стали даваться с трудом, если замечаете, что всё чаще что-то забываете или теряете концентрацию, — это уже повод насторожиться», — отметила Суворинова.

Невролог подчеркнула, что при появлении таких симптомов не стоит заниматься самодиагностикой и ждать, пока ситуация усугубится. Нарушения в работе мозга могут быть связаны не только с неврологическими проблемами, но и с заболеваниями других органов, таких как сердце, печень или почки.

«Не стоит ждать, пока симптомы станут выраженными. Если что-то беспокоит — лучше прийти к врачу сразу. Перепровериться всегда безопаснее, чем затянуть и упустить момент», — советует врач.

