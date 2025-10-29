Скидки
Забег Archeda Desert Adventure: дата, время и место проведения, дистанции

Забег Archeda Desert Adventure пройдёт в Волгоградской области 3 ноября
Забег Archeda Desert Adventure
Аудио-версия:
Комментарии

Это настоящее приключение в пустыне. 3 ноября в Волгоградской области пройдёт забег Archeda Desert Adventure. Локация — Арчединско-Донские пески, расположенные на территории Серафимовичского и Фроловского районов области. Участников ждут дистанции на 5, 14, 28, 50 км. Удобства — полевые. Размещение в своих палатках.

Расписание

2 ноября

  • 14:00 – заезд участников;
  • 16:00 – 19:00 — выдача стартовых пакетов для участников;
  • 18:00 — вечерний костёр, общение;
  • 21:30 — отбой в лагере.

3 ноября

  • 6:45 – 7:30 – выдача стартовых пакетов на 50 км;
  • 7:30 – регистрация участников 50 км в стартовом коридоре;
  • 8:00 — старт на дистанцию 50 км;
  • 8:30 – 11:15 – выдача стартовых пакетов на 28 км и 14 км;
  • 11:00 – старт на дистанцию Bike 28 км;
  • 11:15 – регистрация участников 28 км в стартовом коридоре;
  • 11:30 – старт на дистанцию 28 км;
  • 11:40 – регистрация участников 5 км в стартовом коридоре;
  • 11:45 – старт на дистанцию 5 км;
  • 11:47 – регистрация участников 14 км в стартовом коридоре;
  • 12:00 – старт на дистанцию 14 км;
  • 12:30 – 19:30 — горячий обед для финишёров 5 км, 14 км, 28 км, 50 км;
  • 16:00 – награждение победителей и призёров на дистанции 5 км, 14 км, 28 км, 50 км;
  • 19:00 – встреча последних участников 28 км и 50 км и закрытие финиша;
  • 19:00 – вечерний костёр.

Комментарии
