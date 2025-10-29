Забег Archeda Desert Adventure пройдёт в Волгоградской области 3 ноября

Это настоящее приключение в пустыне. 3 ноября в Волгоградской области пройдёт забег Archeda Desert Adventure. Локация — Арчединско-Донские пески, расположенные на территории Серафимовичского и Фроловского районов области. Участников ждут дистанции на 5, 14, 28, 50 км. Удобства — полевые. Размещение в своих палатках.

Расписание

2 ноября

14:00 – заезд участников;

16:00 – 19:00 — выдача стартовых пакетов для участников;

18:00 — вечерний костёр, общение;

21:30 — отбой в лагере.

3 ноября

6:45 – 7:30 – выдача стартовых пакетов на 50 км;

7:30 – регистрация участников 50 км в стартовом коридоре;

8:00 — старт на дистанцию 50 км;

8:30 – 11:15 – выдача стартовых пакетов на 28 км и 14 км;

11:00 – старт на дистанцию Bike 28 км;

11:15 – регистрация участников 28 км в стартовом коридоре;

11:30 – старт на дистанцию 28 км;

11:40 – регистрация участников 5 км в стартовом коридоре;

11:45 – старт на дистанцию 5 км;

11:47 – регистрация участников 14 км в стартовом коридоре;

12:00 – старт на дистанцию 14 км;

12:30 – 19:30 — горячий обед для финишёров 5 км, 14 км, 28 км, 50 км;

16:00 – награждение победителей и призёров на дистанции 5 км, 14 км, 28 км, 50 км;

19:00 – встреча последних участников 28 км и 50 км и закрытие финиша;

19:00 – вечерний костёр.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.