Старт «Охотники за ночным бегом» пройдёт в Екатеринбурге 3 ноября

Событие объединит всех любителей бега после захода солнца. 3 ноября в Екатеринбурге пройдёт старт «Охотники за ночным бегом». Локация — городской Парк Победы.

Участники смогут пробежать дистанцию на выбор — 5 или 10 км по лесным тропинкам. Организаторы обещают, что получится настоящее беговое приключение.

На треки нанесена светоотражающая маркировка, которую очень хорошо видно при наведении луча света. Обязательное условие — все участники бегут с налобными фонарями.

