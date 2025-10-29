Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Старт «Охотники за ночным бегом» 2025: дата, место и время проведения, дистанции

Старт «Охотники за ночным бегом» пройдёт в Екатеринбурге 3 ноября
Старт «Охотники за ночным бегом»
Комментарии

Событие объединит всех любителей бега после захода солнца. 3 ноября в Екатеринбурге пройдёт старт «Охотники за ночным бегом». Локация — городской Парк Победы.

Участники смогут пробежать дистанцию на выбор — 5 или 10 км по лесным тропинкам. Организаторы обещают, что получится настоящее беговое приключение.

На треки нанесена светоотражающая маркировка, которую очень хорошо видно при наведении луча света. Обязательное условие — все участники бегут с налобными фонарями.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
«ДмиТров трейл» пройдёт в Подмосковье 2 ноября
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android