Горный кросс «неМартовский заяц» пройдёт в Санкт-Петербурге 4 ноября

Это соревнования по бегу на пересечённой местности. 4 ноября в Санкт-Петербурге пройдёт 18-й альпинистский горный кросс «неМартовский заяц». Спортсменам предстоит преодолеть 20 км с общим перепадом почти 1000 м.

Локацией для проведения соревнований станет горнолыжный клуб «Игора». В этом году забег пройдёт как финал Российской серии скайраннинга в дисциплине SkySnow.

Участникам забега будут доступны абсолютно вся инфраструктура «Игоры» и поддержка на протяжении всей дистанции.

