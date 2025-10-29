Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Марафон «МУЧКАП — ШАПКИНО — ЛЮБО!» пройдёт в Тамбовской области 2 и 3 ноября

Спортсмены смогут попробовать свои силы на нескольких дистанциях. 2 и 3 ноября в Тамбовской области пройдёт марафон «МУЧКАП – ШАПКИНО — ЛЮБО!», приуроченный ко Дню народного единства.

Участники марафонской дистанции на 42 км пробегут по трассе от рабочего посёлка Мучкапский до села Шапкина и обратно. Также спортсменам доступны маршруты на 21 и 10 км.

Расписание

2 ноября

15:00 — начало выдачи стартовых номеров, тем, кто прошёл онлайн-регистрацию, и регистрация тех, кто не успел сделать это в здании ФОК «Салют».

21:00 — окончание выдачи стартовых номеров и регистрации.

3 ноября

7:00 — начало выдачи стартовых номеров в здании Мучкапского районного Дома культуры р.п. Мучкапский.

9:30 — окончание выдачи стартовых номеров.

9:30 — церемония торжественного открытия.

10:00 — старт забега на дистанцию 42 км 195 м от угла здания «Почты» в посёлке Мучкапский по дороге на село Шапкино.

10:30 — старт на дистанцию 10 км от угла здания «Почты» в посёлке Мучкапский по дороге на село Шапкино

10:40 — старт на дистанцию 21,0975 км от угла здания «Почты» в Мучкапском по дороге на Шапкино

16:00 — закрытие мероприятия.

Лимит прохождения марафонской дистанции – шесть часов.

