Главная Lifestyle Новости

Марафон «МУЧКАП – ШАПКИНО — ЛЮБО!»: дата, место и время проведения, дистанции

Марафон «МУЧКАП — ШАПКИНО — ЛЮБО!» пройдёт в Тамбовской области 2 и 3 ноября
Марафон «МУЧКАП – ШАПКИНО — ЛЮБО!»
Аудио-версия:
Комментарии

Спортсмены смогут попробовать свои силы на нескольких дистанциях. 2 и 3 ноября в Тамбовской области пройдёт марафон «МУЧКАП – ШАПКИНО — ЛЮБО!», приуроченный ко Дню народного единства.

Участники марафонской дистанции на 42 км пробегут по трассе от рабочего посёлка Мучкапский до села Шапкина и обратно. Также спортсменам доступны маршруты на 21 и 10 км.

Расписание

2 ноября

  • 15:00 — начало выдачи стартовых номеров, тем, кто прошёл онлайн-регистрацию, и регистрация тех, кто не успел сделать это в здании ФОК «Салют».
  • 21:00 — окончание выдачи стартовых номеров и регистрации.

3 ноября

  • 7:00 — начало выдачи стартовых номеров в здании Мучкапского районного Дома культуры р.п. Мучкапский.
  • 9:30 — окончание выдачи стартовых номеров.
  • 9:30 — церемония торжественного открытия.
  • 10:00 — старт забега на дистанцию 42 км 195 м от угла здания «Почты» в посёлке Мучкапский по дороге на село Шапкино.
  • 10:30 — старт на дистанцию 10 км от угла здания «Почты» в посёлке Мучкапский по дороге на село Шапкино
  • 10:40 — старт на дистанцию 21,0975 км от угла здания «Почты» в Мучкапском по дороге на Шапкино
  • 16:00 — закрытие мероприятия.

Лимит прохождения марафонской дистанции – шесть часов.

