Забег «Российская империя. Глава II» пройдёт в Москве 3 ноября

Это уникальный старт в тематике эпохи по флагманской кроссовой трассе. 3 ноября в Митине пройдёт забег «Российская империя. Глава II». Локация — сказочный осенний лес. На финише участников ждут безалкогольный глинтвейн, горячее питание и памятная медаль.

Дистанции

1 км: 1 SHORT

5 км: 1 SHORT + 1 CROSS

10 км: 2 SHORT + 2 CROSS

21,1 км: 1 SHORT + 5 CROSS

Программа

10:00 — начало регистрации

10:30 — старт дистанции 1 км

11:00 — старт дистанций 5 км, 21,1 км

11:15 — старт дистанции 10 км

15:00 — закрытие финиша

