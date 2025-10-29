Забег «Российская империя. Глава II» пройдёт в Москве 3 ноября
Это уникальный старт в тематике эпохи по флагманской кроссовой трассе. 3 ноября в Митине пройдёт забег «Российская империя. Глава II». Локация — сказочный осенний лес. На финише участников ждут безалкогольный глинтвейн, горячее питание и памятная медаль.
Дистанции
- 1 км: 1 SHORT
- 5 км: 1 SHORT + 1 CROSS
- 10 км: 2 SHORT + 2 CROSS
- 21,1 км: 1 SHORT + 5 CROSS
Программа
- 10:00 — начало регистрации
- 10:30 — старт дистанции 1 км
- 11:00 — старт дистанций 5 км, 21,1 км
- 11:15 — старт дистанции 10 км
- 15:00 — закрытие финиша
