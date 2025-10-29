Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Забег «Российская империя. Глава II»: дата, место и время проведения, дистанции

Забег «Российская империя. Глава II» пройдёт в Москве 3 ноября
Забег «Российская империя. Глава II»
Аудио-версия:
Комментарии

Это уникальный старт в тематике эпохи по флагманской кроссовой трассе. 3 ноября в Митине пройдёт забег «Российская империя. Глава II». Локация — сказочный осенний лес. На финише участников ждут безалкогольный глинтвейн, горячее питание и памятная медаль.

Дистанции

  • 1 км: 1 SHORT
  • 5 км: 1 SHORT + 1 CROSS
  • 10 км: 2 SHORT + 2 CROSS
  • 21,1 км: 1 SHORT + 5 CROSS

Программа

  • 10:00 — начало регистрации
  • 10:30 — старт дистанции 1 км
  • 11:00 — старт дистанций 5 км, 21,1 км
  • 11:15 — старт дистанции 10 км
  • 15:00 — закрытие финиша

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
В Нижегородской области прошёл трейл «Окская тропа»
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android