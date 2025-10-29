Эндокринолог назвала разрушающие кости продукты

Повседневные продукты могут способствовать разрушению костной ткани и повышать риск переломов. Об этом рассказала врач-эндокринолог Ирина Зятикова.

Эксперт перечислила продукты, которые вредят здоровью костей.

Соль. Является главным противником, так как при выведении избытка натрия почки выводят и кальций. Содержится в колбасах, полуфабрикатах, соусах и даже хлебе. Сахар. Создаёт кислую среду, для нейтрализации которой организм использует кальций из костей. Также нарушает всасывание кальция в кишечнике. Кофеин. Более двух чашек кофе в день мешают усвоению кальция. Кофеманам рекомендуется добавлять в рацион молочные продукты. Газировка. Тёмные напитки, такие как кола, содержат ортофосфорную кислоту, что заставляет организм забирать кальций из костей для баланса с фосфором. Алкоголь. Нарушает всасывание кальция и витамина D, а также угнетает клетки, отвечающие за обновление костной ткани.

Врач отметила, что даже некоторые полезные продукты, например, отруби, шпинат и свёкла, содержат фитиновую и щавелевую кислоты, которые могут связывать кальций. Для снижения этого эффекта крупы и бобовые рекомендуется замачивать перед приготовлением.

