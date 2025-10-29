Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

«Народный трейл» 2025: дата, место и время проведения, дистанции

«Народный трейл» пройдёт в Истре 4 ноября
«Народный трейл»
Комментарии

Организаторы подготовили дистанции как для взрослых, так и для детей. 4 ноября в Истре пройдёт «Народный трейл». Локация — Истринская сыроварня.

Взрослые дистанции:

  • Женский забег в кокошниках 2,2 версты (2,3 км);
  • 5 вёрст + 140 локтей набора (5 км + 160 м набора);
  • 10 вёрст + 300 локтей набора (10 км + 542 м набора);
  • 20 вёрст + 500 локтей набора (20 км + 571 м набора).

Участников ждут трасса, проложенная по грязи, русский задор и красоты Истринской земли. Организаторы обещают, что будет весело.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
В Нижегородской области прошёл трейл «Окская тропа»
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android