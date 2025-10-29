«Народный трейл» пройдёт в Истре 4 ноября

Организаторы подготовили дистанции как для взрослых, так и для детей. 4 ноября в Истре пройдёт «Народный трейл». Локация — Истринская сыроварня.

Взрослые дистанции:

Женский забег в кокошниках 2,2 версты (2,3 км);

5 вёрст + 140 локтей набора (5 км + 160 м набора);

10 вёрст + 300 локтей набора (10 км + 542 м набора);

20 вёрст + 500 локтей набора (20 км + 571 м набора).

Участников ждут трасса, проложенная по грязи, русский задор и красоты Истринской земли. Организаторы обещают, что будет весело.

