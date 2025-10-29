Психотерапевт назвала способ пережить длинную рабочую неделю

В условиях шестидневной рабочей недели особенно важно правильно распределить силы. Врач-психотерапевт Ирина Крашкина рекомендует выстраивать рабочие дни по энергетическому принципу, когда интенсивность задач постепенно снижается к выходным.
Эксперт предложила план продуктивной недели.
- Понедельник — среда — фаза активной работы. Уровень энергии в начале недели наиболее высок, поэтому это лучшее время для решения сложных и объёмных задач.
- Четверг — день замедления. Стоит сосредоточиться на завершении начатого, не принимаясь за новые проекты.
- Пятница — подготовка к субботе. Ключевой этап — составление чёткого плана на субботу, чтобы понимать объём предстоящих дел.
- Суббота — функциональный минимум. День стоит посвятить только самым необходимым задачам без стремления к рекордам.
- Воскресенье — обязательное восстановление. Несколько часов без экранов, звонков и рабочих обязанностей помогут восстановить силы.
Главная цель такой стратегии — не работать идеально, а сохранить себя, подчёркивает Крашкина. Специалист отмечает, что в условиях постоянного стресса забота о себе становится не роскошью, а элементом профессиональной устойчивости.
