Психотерапевт назвала способ пережить длинную рабочую неделю

В условиях шестидневной рабочей недели особенно важно правильно распределить силы. Врач-психотерапевт Ирина Крашкина рекомендует выстраивать рабочие дни по энергетическому принципу, когда интенсивность задач постепенно снижается к выходным.

Эксперт предложила план продуктивной недели.

Понедельник — среда — фаза активной работы. Уровень энергии в начале недели наиболее высок, поэтому это лучшее время для решения сложных и объёмных задач. Четверг — день замедления. Стоит сосредоточиться на завершении начатого, не принимаясь за новые проекты. Пятница — подготовка к субботе. Ключевой этап — составление чёткого плана на субботу, чтобы понимать объём предстоящих дел. Суббота — функциональный минимум. День стоит посвятить только самым необходимым задачам без стремления к рекордам. Воскресенье — обязательное восстановление. Несколько часов без экранов, звонков и рабочих обязанностей помогут восстановить силы.

Главная цель такой стратегии — не работать идеально, а сохранить себя, подчёркивает Крашкина. Специалист отмечает, что в условиях постоянного стресса забота о себе становится не роскошью, а элементом профессиональной устойчивости.

