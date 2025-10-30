Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

«Братский забег» 2025: дата, место и время проведения, дистанции

«Братский забег» пройдёт в Москве 4 ноября
«Братский забег»
Комментарии

Организаторы подготовили прямую трассу без перепада высоты. 4 ноября в Москве пройдёт «Братский забег». Локация — Братеевская набережная. К участию в допускаются все желающие, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

Участникам предлагается большой выбор дистанций: 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 21,1, 25 и 30 км. Кроме того, спортсмены смогут попробовать свои силы в скандинавской ходьбе. Круг на все дистанции по парку челночный (туда-обратно).

В стартовой зоне расположены удобные высокие, светлые, просторные палатки для переодевания и хранения вещей.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
В Москве прошёл Измайловский полумарафон
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android