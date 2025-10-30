«Братский забег» пройдёт в Москве 4 ноября

Организаторы подготовили прямую трассу без перепада высоты. 4 ноября в Москве пройдёт «Братский забег». Локация — Братеевская набережная. К участию в допускаются все желающие, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

Участникам предлагается большой выбор дистанций: 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 21,1, 25 и 30 км. Кроме того, спортсмены смогут попробовать свои силы в скандинавской ходьбе. Круг на все дистанции по парку челночный (туда-обратно).

В стартовой зоне расположены удобные высокие, светлые, просторные палатки для переодевания и хранения вещей.

