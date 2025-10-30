Врач объяснила, как куриный бульон помогает бороться с простудой

Куриный бульон является не просто традиционным блюдом во время болезни, а полноценным лечебным средством. Об этом «Газете.Ru» рассказала терапевт Анна Хакимова.

«Бульон помогает бороться с обезвоживанием, содержит легкоусвояемый белок и витамины для поддержки иммунитета, а также вещества, которые разжижают мокроту и подавляют воспаление», — пояснила врач.

Ключевым противовоспалительным компонентом бульона является карнозин. Также важную роль играет аминокислота цистеин, которая помогает разжижать слизь и облегчает откашливание. На основе цистеина изготавливают лекарственные препараты, которые врачи назначают при вязкой мокроте, отметила специалист.

Для максимальной пользы врач рекомендует готовить бульон из цельной курицы свободного выпаса, добавлять овощи (морковь, лук, сельдерей, перец), а также употреблять горячим для эффекта ингаляции.

Эксперт подчеркнула, что бульон особенно ценен при болезни тем, что быстро усваивается, не отнимая у ослабленного организма энергию на переваривание, и при этом поставляет все необходимые питательные вещества для борьбы с инфекцией.

