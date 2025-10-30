Скидки
Кардиолог назвал 5 «здоровых» продуктов, которые он никогда бы не стал есть

Опасные для здоровья «здоровые» продукты
Они могут способствовать развитию воспалений, проблем с сердцем и даже онкологических заболеваний. Калифорнийский кардиолог Санджай Бходжрадж раскрыл список продуктов, которые многие ошибочно считают полезными.

В список врача вошли:

  1. Масла из семян (рапсовое, соевое, кукурузное) — могут вызывать воспаление в артериях при нагревании, увеличивая риск инфарктов и инсультов.
  2. Диетические продукты с искусственными подсластителями — аспартам и сукралоза могут нарушать реакцию на инсулин и повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.
  3. Ароматизированные йогурты — содержат чрезмерное количество сахара и эмульгаторы, вредные для микрофлоры кишечника.
  4. Протеиновые батончики — часто представляют собой ультрапереработанные продукты с высоким содержанием сахара и масел.
  5. Овощные чипсы — обычно жарятся на вредных растительных маслах, теряя таким образом свою питательную ценность.

Кардиолог рекомендует заменять эти продукты более полезными альтернативами: масла из семян — на оливковое или масло авокадо, сладости — на натуральные подсластители, а протеиновые батончики — на орехи или яйца.

Кардиолог назвал 5 факторов, которые помогут продлить жизнь на 10 лет

