Врач рассказал, какие продукты могут заменить кофе для поддержания энергии

Организм можно взбодрить и без кофе. Доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко предложил альтернативные способы поддержания энергии.

Как пояснил эксперт, кофе часто выступает триггером гастроэзофагеального рефлюкса, обострения гастрита и синдрома раздражённого кишечника. Его стимулирующий эффект связан с выбросом гормонов стресса, что при регулярном употреблении может привести к сбоям в работе вегетативной нервной системы.

По словам специалиста, заменить кофе помогут четыре тонизирующих напитка, среди которых цикорий, матча, какао на воде или растительном молоке, а также имбирный чай.

Лучшими продуктами Карпенко назвал яблоки, миндаль или грецкие орехи, а также овсянку.

