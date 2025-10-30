Скидки
Синоптик рассказала, когда в Москве пойдёт снег

Когда в Москве установится снежный покров
Первый снег в столице в этом сезоне стоит ожидать не раньше середины ноября. Об этом «РИА Новости» сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, незначительный снегопад возможен и в ближайшие праздничные дни. Однако он, скорее всего, останется практически незаметен для горожан и быстро растает.

Временный снежный покров ожидается в середине ноября, отмечает Позднякова. Специалист добавила, что формирования устойчивого снежного покрова с большой долей вероятности стоит ждать в Москве лишь в декабре.

