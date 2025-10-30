Скидки
Lifestyle

Психолог объяснила, почему мужчины тяжелее переносят простуду, чем женщины

Почему мужчины тяжелее переносят простуду
Комментарии

Феномен «мужского гриппа», когда мужчины субъективно тяжелее переносят лёгкие недомогания, имеет научное обоснование. Об этом рассказала психолог Надежда Семёнова-Брюллова.

Специалист пояснила, что такая реакция уходит корнями в эволюцию. В древности болезнь для мужчины-охотника была сигналом остановиться, чтобы не стать добычей хищника и не подвести сородичей. Женщинам же, чьей основной задачей был уход за детьми, было эволюционно выгоднее просто снизить активность.

«Это не манипуляция и не выдумка, а объективная тенденция, имеющая биологические корни. Бороться с этим бесполезно», — подчеркнула психолог.

Эксперт рекомендует отказаться от фраз вроде «возьми себя в руки» и вместо критики или насмешек предлагать практическую поддержку. Эффективной стратегией может быть предложение отдохнуть два-три часа с обещанием помощи — например, принести чай или лекарство.

Психолог советует относиться к жалобам мужчин на недомогание с доверием, как к детским жалобам, даже если кажется, что человек немного лукавит. Это поможет быстрее вернуть его к нормальному состоянию и сохранить гармоничные отношения в семье.

Комментарии
