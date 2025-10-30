Психолог объяснила, почему мужчины тяжелее переносят простуду, чем женщины

Феномен «мужского гриппа», когда мужчины субъективно тяжелее переносят лёгкие недомогания, имеет научное обоснование. Об этом рассказала психолог Надежда Семёнова-Брюллова.

Специалист пояснила, что такая реакция уходит корнями в эволюцию. В древности болезнь для мужчины-охотника была сигналом остановиться, чтобы не стать добычей хищника и не подвести сородичей. Женщинам же, чьей основной задачей был уход за детьми, было эволюционно выгоднее просто снизить активность.

«Это не манипуляция и не выдумка, а объективная тенденция, имеющая биологические корни. Бороться с этим бесполезно», — подчеркнула психолог.

Эксперт рекомендует отказаться от фраз вроде «возьми себя в руки» и вместо критики или насмешек предлагать практическую поддержку. Эффективной стратегией может быть предложение отдохнуть два-три часа с обещанием помощи — например, принести чай или лекарство.

Психолог советует относиться к жалобам мужчин на недомогание с доверием, как к детским жалобам, даже если кажется, что человек немного лукавит. Это поможет быстрее вернуть его к нормальному состоянию и сохранить гармоничные отношения в семье.

