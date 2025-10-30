Скидки
Сомнологи объяснили, почему люди просыпаются среди ночи и не могут уснуть

Почему люди просыпаются среди ночи
Частые ночные пробуждения, после которых сложно снова заснуть, являются особым видом бессонницы. О причинах этого явления и способах его преодоления рассказали врачи-сомнологи.

Как пояснила врач-сомнолог Карен Карлсон, это состояние называется «инсомния, связанная с поддержанием сна». Возможными причинами такого состояния эксперт назвала проблемы со здоровьем, стрессы, депрессию и приливы из-за гормональной перестройки в период менопаузы.

По словам специалистов, одна из распространённых ошибок — слишком ранний отход ко сну в попытке компенсировать недосып. В результате мозг получает достаточно отдыха за шесть—семь часов, и человек просыпается среди ночи.

Эксперт по сну из Университета Джонса Хопкинса Луис Ф. Буэнавер рекомендует не заставлять себя засыпать через силу в моменты пробуждения. Вместо этого лучше встать с кровати и заняться спокойными делами: почитать книгу или рассортировать белье.

Главная рекомендация для профилактики ночных пробуждений — соблюдение режима сна и бодрствования, в том числе в выходные и праздничные дни. По словам специалистов, в большинстве случаев наладить сон можно без помощи врача, скорректировав расписание и привычки.

