Россия и Мьянма договорились о взаимной отмене виз

Важный шаг был сделан на III Минской международной конференции по евразийской безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мьянмы Тан Све подписали соглашение о взаимной отмене виз между странами. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Это решение может послужить основанием для скорого запуска прямых авиарейсов между странами. Российские туроператоры допускают, что Мьянма станет сильным конкурентом для других популярных среди наших соотечественников стран Азии.

Сейчас добраться до Мьянмы можно с пересадками или транзитом через страны Юго-Восточной Азии. Государство уникально многочисленными храмами, густыми джунглями и уединёнными пляжными курортами.

