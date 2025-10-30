Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Россия и Мьянма договорились о взаимной отмене виз

Россия и Мьянма договорились о взаимной отмене виз
Мьянма
Аудио-версия:
Комментарии

Важный шаг был сделан на III Минской международной конференции по евразийской безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Мьянмы Тан Све подписали соглашение о взаимной отмене виз между странами. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Это решение может послужить основанием для скорого запуска прямых авиарейсов между странами. Российские туроператоры допускают, что Мьянма станет сильным конкурентом для других популярных среди наших соотечественников стран Азии.

Сейчас добраться до Мьянмы можно с пересадками или транзитом через страны Юго-Восточной Азии. Государство уникально многочисленными храмами, густыми джунглями и уединёнными пляжными курортами.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Назван лучший аэропорт мира
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android