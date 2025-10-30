Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Жизель Бюндхен показала, как занимается джиу-джитсу

Жизель Бюндхен показала, как занимается джиу-джитсу
Жизель Бюндхен
Аудио-версия:
Комментарии

Модель уверена, что это идеальный вид физической активности. Жизель Бюндхен много лет занимается джиу-джитсу. Она опубликовала в личном блоге фотографию, сделанную во время тренировки.

Кроме того, Жизель поделилась мыслями о том, насколько важно заниматься спортом и заботиться о своём теле. По мнению Бюндхен, физическая активность — главный секрет молодости, красоты и хорошего самочувствия.

Тренировка Жизель Бюндхен

Тренировка Жизель Бюндхен

Фото: Из личного архива Жизель Бюндхен

Если и есть что-то, что я бы порекомендовала всем, так это следующее: двигайте своим телом. Воспринимайте движение не как рутинную работу, а как подарок, который вы делаете сами себе, — сказала модель.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Эмма Стоун вышла в свет в культовом образе Гвинет Пэлтроу
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android