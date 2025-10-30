Жизель Бюндхен показала, как занимается джиу-джитсу

Модель уверена, что это идеальный вид физической активности. Жизель Бюндхен много лет занимается джиу-джитсу. Она опубликовала в личном блоге фотографию, сделанную во время тренировки.

Кроме того, Жизель поделилась мыслями о том, насколько важно заниматься спортом и заботиться о своём теле. По мнению Бюндхен, физическая активность — главный секрет молодости, красоты и хорошего самочувствия.

Тренировка Жизель Бюндхен Фото: Из личного архива Жизель Бюндхен

Если и есть что-то, что я бы порекомендовала всем, так это следующее: двигайте своим телом. Воспринимайте движение не как рутинную работу, а как подарок, который вы делаете сами себе, — сказала модель.

