Хейли Бибер произвела фурор выходом в роскошном кожаном платье

Модель вышла в свет в роскошном образе. Хейли Бибер произвела фурор своим появлением на публике в чёрном кожаном платье с открытыми плечами.

Модель стала гостьей выставки Vogue World: Hollywood, которая проходила в студии Paramount Studios в Лос-Анджелесе. Образ Бибер в стиле ретро моментально приковал все взгляды.

Хейли Бибер Фото: Mugler

Хейли дополнила роскошный лук гладким пучком и естественным макияжем. Главная изюминка образа — вырезы на платье и серьги с массивными бриллиантами. У модели получился лук с трендовым вайбом «тихая роскошь».

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Эмма Стоун вышла в свет в культовом образе Гвинет Пэлтроу