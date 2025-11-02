Скидки
Хейли Бибер произвела фурор выходом в роскошном кожаном платье
Хейли Бибер
Комментарии

Модель вышла в свет в роскошном образе. Хейли Бибер произвела фурор своим появлением на публике в чёрном кожаном платье с открытыми плечами.

Модель стала гостьей выставки Vogue World: Hollywood, которая проходила в студии Paramount Studios в Лос-Анджелесе. Образ Бибер в стиле ретро моментально приковал все взгляды.

Хейли Бибер

Хейли Бибер

Фото: Mugler

Хейли дополнила роскошный лук гладким пучком и естественным макияжем. Главная изюминка образа — вырезы на платье и серьги с массивными бриллиантами. У модели получился лук с трендовым вайбом «тихая роскошь».

