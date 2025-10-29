Скидки
В Дагестане прошла первая в истории республики «Гонка Героев»

«Гонка героев»
Аудио-версия:
Комментарии

Праздник спорта посетили более 10 тыс. человек. 25 и 26 октября на территории экопарка Эрпели в Буйнакском районе состоялся первый в истории Дагестана забег с препятствиями – «Гонка Героев». Организаторами мероприятия выступили Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан и «Лига Героев».

Участники прошли трассу «Гонки Героев» длиной 7,5 км, включавшую 28 препятствий: рукоходы различной сложности, водные преграды, вертикальные заборы и многие другие. А самые юные спортсмены смогли попробовать свои силы на специальной детской полосе препятствий. Отдельно состоялся турнир по армрестлингу «Арматура». Победителем соревнований стал уроженец Дагестана, чемпион мира по армрестлингу, Магомедвели Халиков.

Гонка Героев

Гонка Героев

Фото: Пресс-служба «Лиги героев»

Второй день «Гонки» ознаменовался стартом на четырёх трейловых маршрутах – 1, 5, 10 и 20 км. Победителями в абсолютном зачёте на дистанции 20 км стали Магомед Алигаджиев в мужском и Александра Пелагейкина в женском зачёте.

Для гостей мероприятия были доступны и другие активности: спортивное ориентирование, стрельба из лука, чеканка мяча, катание на тюбинге, сборка и разборка автомата, лазертаг и выставка исторического оружия. Также можно было посмотреть выступления этнических музыкальных коллективов Дагестана и попробовать блюда традиционной местной кухни.

