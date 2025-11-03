Сидни Суини кардинально сменила имидж

Актриса сделала новую стрижку. Сидни Суини появилась на премьере фильма «Кристи», в которой исполнила главную роль. Мероприятие состоялось в рамках кинофестиваля AFI Fest. Она позировала перед камерами в неожиданном образе.

Сидни избавилась от длинных локонов. Она сделала трендовую короткую стрижку боб и перекрасила волосы. Теперь актриса блондинка. Для выхода в свет Суини выбрала длинное приталенное платье с пышной юбкой и кружевом.

Сидни Суини Фото: Gareth Cattermole/Getty Images

«Ей так идёт образ принцессы», «Очень нежная и красивая», «Одна из самых красивых актрис Голливуда», «Я в восторге от этой стрижки и цвета волос», — пишут поклонники Сидни под её фото в новом образе.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Эмма Стоун вышла в свет в культовом образе Гвинет Пэлтроу