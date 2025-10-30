Скидки
Главная Lifestyle Новости

Психотерапевт рассказала, какой стресс может быть полезен для здоровья

Психотерапевт рассказала, какой стресс может быть полезен для здоровья
Какой стресс может быть полезен для здоровья
Хронический стресс опасен для здоровья, однако существует и полезная его форма — эустресс, который может улучшать когнитивные функции и укреплять иммунитет. Об этом в беседе с «Лента.ру» рассказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

Специалист пояснила, что эустресс (или положительный стресс) возникает, когда человек воспринимает ситуацию как вызов, а не как угрозу. В отличие от разрушительного дистресса, такой стресс мобилизует ресурсы организма и оказывает благотворное влияние.

Эустресс помогает улучшить память, повысить концентрацию внимания, развить психологическую устойчивость, укрепить иммунитет. Под его воздействием человек становится более энергичным и креативным, отметила Крашкина.

По словам психотерапевта, такой вид стресса способствует личностному росту и помогает легче справляться с трудностями. Главное отличие эустресса от вредного стресса — в восприятии ситуации: когда человек видит в вызове возможность для развития, а не угрозу благополучию.

