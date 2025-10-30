Психотерапевт рассказала, какой стресс может быть полезен для здоровья

Хронический стресс опасен для здоровья, однако существует и полезная его форма — эустресс, который может улучшать когнитивные функции и укреплять иммунитет. Об этом в беседе с «Лента.ру» рассказала врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

Специалист пояснила, что эустресс (или положительный стресс) возникает, когда человек воспринимает ситуацию как вызов, а не как угрозу. В отличие от разрушительного дистресса, такой стресс мобилизует ресурсы организма и оказывает благотворное влияние.

Эустресс помогает улучшить память, повысить концентрацию внимания, развить психологическую устойчивость, укрепить иммунитет. Под его воздействием человек становится более энергичным и креативным, отметила Крашкина.

По словам психотерапевта, такой вид стресса способствует личностному росту и помогает легче справляться с трудностями. Главное отличие эустресса от вредного стресса — в восприятии ситуации: когда человек видит в вызове возможность для развития, а не угрозу благополучию.

