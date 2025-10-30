Скидки
Главная Lifestyle Новости

«Кремниевый забег» 2025: дата, время и место, дистанции

«Кремниевый забег» пройдёт в Северодвинске 4 ноября
»Кремниевый забег»
Комментарии

Участники старта пробегут по берегу Белого моря. 4 ноября в Северодвинске пройдёт «Кремниевый забег». Ожидается, что к нему присоединятся больше 200 бегунов. Организаторы подготовили несколько дистанций на выбор.

Спортсменам предлагается пробежать 5, 10 или 21 км. Победителями и призёрами соревнований станут три мужчины и три женщины, показавшие лучшие результаты на дистанциях.

Финишёры забега получат памятные медали. Старт запланирован на 11:30 мск. Организаторы обещают, что это будет незабываемое приключение среди роскошных природных красот.

