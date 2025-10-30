«Кремниевый забег» пройдёт в Северодвинске 4 ноября

Участники старта пробегут по берегу Белого моря. 4 ноября в Северодвинске пройдёт «Кремниевый забег». Ожидается, что к нему присоединятся больше 200 бегунов. Организаторы подготовили несколько дистанций на выбор.

Спортсменам предлагается пробежать 5, 10 или 21 км. Победителями и призёрами соревнований станут три мужчины и три женщины, показавшие лучшие результаты на дистанциях.

Финишёры забега получат памятные медали. Старт запланирован на 11:30 мск. Организаторы обещают, что это будет незабываемое приключение среди роскошных природных красот.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Забег Archeda Desert Adventure пройдёт в Волгоградской области 3 ноября