Забег-гандикап в честь Дня народного единства 2025: дата, время и место проведения, дистанции

Забег-гандикап в честь Дня народного единства пройдёт в Йошкар-Оле 4 ноября
Забег-гандикап в честь Дня народного единства
Это бесплатный старт, принять участие в котором по предварительной регистрации может любой желающий. 4 ноября в Йошкар-Оле пройдёт забег-гандикап, посвящённый Дню народного единства, Дню Республики и дню рождения Йошкар-Олинского клуба любителей бега «Айвика».

Участники забега преодолеют 10 км по городским улицам. Регистрация на соревнования, выдача стартовых пакетов и номеров зарегистрированным спортсменам пройдёт в день забега с 9:00 до 10:45 в фойе ДК им. Ленина.

Старт участников забега запланирован на площадке около памятника «Труженикам тыла» в 11:00.

