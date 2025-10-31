Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Врач рассказала, помогает ли гранатовый сок при дефиците железа

Врач рассказала, помогает ли гранатовый сок при дефиците железа
Помогает ли гранатовый сок при дефиците железа
Аудио-версия:
Комментарии

Гранатовый сок не может быть основным источником железа при лечении анемии, хотя и содержит полезные вещества. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

Специалист пояснила, что в одном стакане гранатового сока содержится всего 0,5-0,7 мг железа, что покрывает лишь 3-5% суточной нормы для взрослого человека. Кроме того, железо из растительных продуктов усваивается значительно хуже, чем из животных источников.

Гранат содержит только негемовое железо, биодоступность которого составляет от 2 до 20%. Хотя витамин С в самом гранате немного улучшает усвоение, его недостаточно для компенсации дефицита, отметила Гузман.

Для эффективного восполнения недостатка железа лучше выбирать говяжью печень, красное мясо, гречку, бобовые и орехи.

Читайте также:
Хирург назвал самое полезное мясо для ежедневного рациона

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android