Врач рассказала, помогает ли гранатовый сок при дефиците железа

Гранатовый сок не может быть основным источником железа при лечении анемии, хотя и содержит полезные вещества. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

Специалист пояснила, что в одном стакане гранатового сока содержится всего 0,5-0,7 мг железа, что покрывает лишь 3-5% суточной нормы для взрослого человека. Кроме того, железо из растительных продуктов усваивается значительно хуже, чем из животных источников.

Гранат содержит только негемовое железо, биодоступность которого составляет от 2 до 20%. Хотя витамин С в самом гранате немного улучшает усвоение, его недостаточно для компенсации дефицита, отметила Гузман.

Для эффективного восполнения недостатка железа лучше выбирать говяжью печень, красное мясо, гречку, бобовые и орехи.

