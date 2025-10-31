Фан-забег в честь Дня народного единства пройдёт в «Сириусе» 4 ноября

Старты состоятся на территории Олимпийского парка. 4 ноября, в День народного единства, жителей и гостей федеральной территории «Сириус» ждёт фан-забег. Участвовать могут все желающие в возрасте от трёх лет.

Организаторы подготовили старты на 500 м, 1,3 и 4 км. Победителями станут абсолютно все финишёры забега. Они получат медали от администрации федеральной территории.

Программа

10:00 — открытие стартово-финишного городка, начало выдачи стартовых пакетов;

10:40 — торжественное открытие;

11:00 — старт забега на 500 м;

11:10 — старт забега на 1300 м;

11:25 — старт забега на 4000 м;

11:30 — старт северной ходьбы на 4000 м;

12:00 — окончание бегового события.

