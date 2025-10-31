Фан-забег в честь Дня народного единства пройдёт в «Сириусе» 4 ноября
Старты состоятся на территории Олимпийского парка. 4 ноября, в День народного единства, жителей и гостей федеральной территории «Сириус» ждёт фан-забег. Участвовать могут все желающие в возрасте от трёх лет.
Организаторы подготовили старты на 500 м, 1,3 и 4 км. Победителями станут абсолютно все финишёры забега. Они получат медали от администрации федеральной территории.
Программа
- 10:00 — открытие стартово-финишного городка, начало выдачи стартовых пакетов;
- 10:40 — торжественное открытие;
- 11:00 — старт забега на 500 м;
- 11:10 — старт забега на 1300 м;
- 11:25 — старт забега на 4000 м;
- 11:30 — старт северной ходьбы на 4000 м;
- 12:00 — окончание бегового события.
Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.
Комментарии