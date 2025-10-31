Легкоатлетический старт «Чистый спорт» пройдёт в Самаре 5 ноября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Участвовать могут как профессиональные спортсмены, так и любители. 5 ноября в Самаре пройдёт массовый (легкоатлетический) забег «Чистый спорт». Дистанция — 5 км.

Старт и финиш состоятся у Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича. Каждый спортсмен получит медаль. Для участия необходимо предоставить медицинскую справку по форме.

Программа

6:00 – открытие стартового городка, работа раздевалок и камер хранения. Вход участников по номерам и браслетам, болельщиков – по браслетам;

7:05 – разминка «Медиа Эстафеты»;

7:10 — приветственное слово участникам «Медиа Эстафеты» П.М. Фрадкова;

7:20 – старт «Медиа Эстафеты»;

7:35 – разминка участников дистанции 5 км;

7:40 – торжественное открытие массового забега «Чистый спорт», приветственное слово губернатора Самарской области;

8:00 – старт дистанции 5 км;

8:25 – церемония награждения участников «Медиа Эстафеты»;

9:30 – церемония награждения абсолютных победителей среди мужчин и женщин на дистанции 5 км;

10.45 — забег волонтёров — 500 м;

11:00 – закрытие трассы и окончание мероприятия.

