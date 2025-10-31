Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Легкоатлетический старт «Чистый спорт» 2025: дата, время и место проведения, дистанции

Легкоатлетический старт «Чистый спорт» пройдёт в Самаре 5 ноября
Легкоатлетический старт «Чистый спорт»
Аудио-версия:
Комментарии

Участвовать могут как профессиональные спортсмены, так и любители. 5 ноября в Самаре пройдёт массовый (легкоатлетический) забег «Чистый спорт». Дистанция — 5 км.

Старт и финиш состоятся у Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича. Каждый спортсмен получит медаль. Для участия необходимо предоставить медицинскую справку по форме.

Программа

  • 6:00 – открытие стартового городка, работа раздевалок и камер хранения. Вход участников по номерам и браслетам, болельщиков – по браслетам;
  • 7:05 – разминка «Медиа Эстафеты»;
  • 7:10 — приветственное слово участникам «Медиа Эстафеты» П.М. Фрадкова;
  • 7:20 – старт «Медиа Эстафеты»;
  • 7:35 – разминка участников дистанции 5 км;
  • 7:40 – торжественное открытие массового забега «Чистый спорт», приветственное слово губернатора Самарской области;
  • 8:00 – старт дистанции 5 км;
  • 8:25 – церемония награждения участников «Медиа Эстафеты»;
  • 9:30 – церемония награждения абсолютных победителей среди мужчин и женщин на дистанции 5 км;
  • 10.45 — забег волонтёров — 500 м;
  • 11:00 – закрытие трассы и окончание мероприятия.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Забег Archeda Desert Adventure пройдёт в Волгоградской области 3 ноября
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android