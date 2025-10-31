Ортопед предупредил, когда хруст в суставах может быть признаком артроза

Хруст в суставах далеко не всегда является симптомом заболевания и в большинстве случаев безвреден. Однако в некоторых ситуациях он может сигнализировать о начале развития артроза, рассказал в беседе с Pravda.Ru врач-ортопед Тимур Гришин.

Специалист пояснил, что безопасный хруст часто связан с лопающимися в синовиальной жидкости пузырьками газа — это естественный процесс, не требующий лечения. Другой распространённой причиной является врождённая гипермобильность суставов, вызванная слабостью соединительной ткани.

«Если в организме мало коллагена или начинается износ хряща, сустав становится нестабилен, и это уже может говорить о дисплазии или артрозе», — отметил Гришин.

Врач предупредил, что намеренно вызывать хруст, например, щёлкая пальцами, не рекомендуется, так как это может способствовать преждевременному износу суставных поверхностей.

Ключевым сигналом для обращения за медицинской помощью ортопед назвал учащение хруста и появление болевых ощущений. «На ранней стадии суставные изменения ещё поддаются лечению, а запущенный процесс может перейти в хроническую форму, которую исправить гораздо сложнее», — заключил Гришин.

