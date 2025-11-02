Скидки
Фестиваль «Накрути себя» 2025: дата, время и место проведения, программа

Фестиваль фитнеса «Накрути себя» пройдёт в Самаре 6 ноября
Фестиваль фитнеса «Накрути себя»
Он впервые состоится на футбольном поле одной из крупнейших арен России – «Солидарность Самара Арене». 6 ноября в рамках XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» пройдёт фестиваль фитнеса «Накрути себя».

Гостей ждут открытые тренировки по функциональному фитнесу, зумбе и фитнес-кикбоксингу, а также атмосфера праздника, света и музыки на настоящем газоне легендарного стадиона «Солидарность Самара Арена».

Мероприятие доступно гостям старше 14 лет. Первые 2,5 тысячи пришедших и прошедших регистрацию получат фирменный мерч с символикой форума «Россия – спортивная держава».

