Фестиваль фитнеса «Накрути себя» пройдёт в Самаре 6 ноября

Он впервые состоится на футбольном поле одной из крупнейших арен России – «Солидарность Самара Арене». 6 ноября в рамках XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» пройдёт фестиваль фитнеса «Накрути себя».

Гостей ждут открытые тренировки по функциональному фитнесу, зумбе и фитнес-кикбоксингу, а также атмосфера праздника, света и музыки на настоящем газоне легендарного стадиона «Солидарность Самара Арена».

Мероприятие доступно гостям старше 14 лет. Первые 2,5 тысячи пришедших и прошедших регистрацию получат фирменный мерч с символикой форума «Россия – спортивная держава».

