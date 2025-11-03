Скидки
Забег City Trail X-RACE 2025: дата, место и время проведения, дистанции

Забег City Trail X-RACE пройдёт в Дмитрове 8 ноября
Забег City Trail X-RACE
Аудио-версия:
Комментарии

Главное условие — бежать в необычном костюме. 8 ноября в подмосковном Дмитрове пройдёт забег City Trail X-RACE. Организаторы подготовили дистанции на 30, 20, 10, 5, 1 и 0,5 км. Участников ждут технически сложные маршруты, непредсказуемая погода, бурелом, грязь, горки, броды и многое другое.

Программа

7 ноября

  • 10:00−20:00 — выдача стартовых пакетов в магазине «Спорт-Марафон», ул. Сайкина, 6/5.

8 ноября

  • 8:00−10:30 — отправление бесплатного трансфера от ст. Яхрома до X-Land;
  • 8:00−11:00 — выдача стартовых комплектов в стартовом городке;
  • 8:00−15:00 — время работы «Экспо»;
  • 9:30 — старт дистанции Boss (30 км);
  • 10:30 — старт дистанции Hard (20 км);
  • 11:00 — старт дистанции Medium (10 км);
  • 11:30 — старт дистанции Basic (5 км);
  • 13:00 — окончание контрольного времени для дистанции Basic;
  • 13:00 — награждение победителей и призёров дистанций Basic, Medium, Hard, Boss;
  • 13:30 — начало работы трансфера до ст. Яхрома;
  • 14:00 — окончание контрольного времени для дистанции Medium;
  • 13:30 — старт дистанции Kids (0,5 км);
  • 14:00 — старт дистанции Teens (1 км);
  • 14:30 — награждение призёров дистанции Teens и клубного зачёта;
  • 15:30 — окончание контрольного времени для дистанции Hard;
  • 16:30 — окончание контрольного времени для дистанции Boss;
  • 16:30 — закрытие стартового городка.

