Забег City Trail X-RACE пройдёт в Дмитрове 8 ноября
Главное условие — бежать в необычном костюме. 8 ноября в подмосковном Дмитрове пройдёт забег City Trail X-RACE. Организаторы подготовили дистанции на 30, 20, 10, 5, 1 и 0,5 км. Участников ждут технически сложные маршруты, непредсказуемая погода, бурелом, грязь, горки, броды и многое другое.
Программа
7 ноября
- 10:00−20:00 — выдача стартовых пакетов в магазине «Спорт-Марафон», ул. Сайкина, 6/5.
8 ноября
- 8:00−10:30 — отправление бесплатного трансфера от ст. Яхрома до X-Land;
- 8:00−11:00 — выдача стартовых комплектов в стартовом городке;
- 8:00−15:00 — время работы «Экспо»;
- 9:30 — старт дистанции Boss (30 км);
- 10:30 — старт дистанции Hard (20 км);
- 11:00 — старт дистанции Medium (10 км);
- 11:30 — старт дистанции Basic (5 км);
- 13:00 — окончание контрольного времени для дистанции Basic;
- 13:00 — награждение победителей и призёров дистанций Basic, Medium, Hard, Boss;
- 13:30 — начало работы трансфера до ст. Яхрома;
- 14:00 — окончание контрольного времени для дистанции Medium;
- 13:30 — старт дистанции Kids (0,5 км);
- 14:00 — старт дистанции Teens (1 км);
- 14:30 — награждение призёров дистанции Teens и клубного зачёта;
- 15:30 — окончание контрольного времени для дистанции Hard;
- 16:30 — окончание контрольного времени для дистанции Boss;
- 16:30 — закрытие стартового городка.
