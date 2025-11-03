Забег City Trail X-RACE пройдёт в Дмитрове 8 ноября

Главное условие — бежать в необычном костюме. 8 ноября в подмосковном Дмитрове пройдёт забег City Trail X-RACE. Организаторы подготовили дистанции на 30, 20, 10, 5, 1 и 0,5 км. Участников ждут технически сложные маршруты, непредсказуемая погода, бурелом, грязь, горки, броды и многое другое.

Программа

7 ноября

10:00−20:00 — выдача стартовых пакетов в магазине «Спорт-Марафон», ул. Сайкина, 6/5.

8 ноября

8:00−10:30 — отправление бесплатного трансфера от ст. Яхрома до X-Land;

8:00−11:00 — выдача стартовых комплектов в стартовом городке;

8:00−15:00 — время работы «Экспо»;

9:30 — старт дистанции Boss (30 км);

10:30 — старт дистанции Hard (20 км);

11:00 — старт дистанции Medium (10 км);

11:30 — старт дистанции Basic (5 км);

13:00 — окончание контрольного времени для дистанции Basic;

13:00 — награждение победителей и призёров дистанций Basic, Medium, Hard, Boss;

13:30 — начало работы трансфера до ст. Яхрома;

14:00 — окончание контрольного времени для дистанции Medium;

13:30 — старт дистанции Kids (0,5 км);

14:00 — старт дистанции Teens (1 км);

14:30 — награждение призёров дистанции Teens и клубного зачёта;

15:30 — окончание контрольного времени для дистанции Hard;

16:30 — окончание контрольного времени для дистанции Boss;

16:30 — закрытие стартового городка.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Забег Archeda Desert Adventure пройдёт в Волгоградской области 3 ноября