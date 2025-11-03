Скидки
Lifestyle Новости

Ортопед назвал 4 самых вредных напитка для здоровья суставов

Ортопед назвал 4 самых вредных напитка для здоровья суставов
Четыре самых вредных напитка для здоровья суставов
Некоторые популярные напитки способны нанести серьёзный вред суставам, вымывая кальций из организма и провоцируя воспаление. О главных врагах хрящевой ткани в беседе с aif.ru рассказал ортопед-травматолог высшей категории, эксперт по эндопротезированию Павел Семиченков.

Хрящ — это губка. Что произойдёт, если лить на неё не воду, а кислоту или сироп? Задайтесь этим вопросом и поймёте, что для суставов крайне важны жидкости, которые мы употребляем, и их качество, – сказал врач.

Специалист выделил четыре категории напитков, которые разрушительно действуют на суставы.

  1. Газированные напитки и энергетики. Содержат фосфорную кислоту — прямого врага кальция, а сахар провоцирует воспаление.
  2. Пакетированные соки и сладкие лимонады. Высокое содержание сахаров и фруктозы способствует развитию воспаления и набору лишнего веса, увеличивающего нагрузку на суставы.
  3. Алкоголь. Нарушает обмен кальция и токсичен для клеток, формирующих костную и хрящевую ткань.
  4. Кофе. Его избыток оказывает выраженный кальций-вымывающий эффект. Безопасной нормой врач назвал одну-две чашки в день.

Между тем лучшим напитком для здоровья суставов ортопед назвал чистую воду, которая непосредственно питает хрящ и поддерживает его эластичность. Также полезны зелёный чай (источник антиоксидантов) и натуральные овощные соки без фруктозы.

