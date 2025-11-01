Нутрициолог предупредила о скрытых рисках употребления чая

Чай, второй по популярности напиток в мире, может навредить здоровью при неправильном употреблении. О скрытых рисках и безопасной норме в беседе Life.ru рассказала нутрициолог Дарья Хайкина.

Специалист пояснила, что вред организму наносит не сам чай, а его чрезмерная крепость и количество. Злоупотребление напитком может привести к бессоннице, тревожности, учащённому сердцебиению и проблемам с желудочно-кишечным трактом, таким как изжога и запоры. В одной чашке чёрного чая может содержаться до 90 мг кофеина — почти столько же, сколько в эспрессо, отметила нутрициолог.

Кроме того, избыток чая может снижать усвоение железа из-за танинов, увеличивать нагрузку на почки из-за оксалатов и даже приводить к переизбытку фтора при регулярном употреблении дешёвых сортов.

Безопасной нормой эксперт назвала 3-5 чашек (600-900 мл) чёрного или зелёного чая в день. Белый чай и улун можно пить немного больше — до литра, а вот с травяными сборами нужно быть осторожнее, учитывая их состав и индивидуальную реакцию организма.

Чтобы напиток приносил только пользу, нутрициолог рекомендует пить его умеренной крепости и не сразу после еды.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.