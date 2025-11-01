Нутрициолог назвала неочевидные продукты для укрепления иммунитета в сезон ОРВИ

Неожиданные продукты положительно сказываются на состоянии иммунитета. Нутрициолог Анна Дивинская в беседе с NEWS.ru назвала неочевидные продукты, которые защитят от простуды не хуже чеснока.

Специалист отметила, что квашеная капуста является мощным источником натуральных пробиотиков и витамина С. Всего 100 граммов покрывают суточную потребность в аскорбиновой кислоте, пояснила эксперт.

Также важны для профилактики ОРВИ несладкие кисломолочные продукты с живыми бактериями. По словам нутрициолога, всего одной порции в день достаточно для поддержания защитных сил организма.

Также полезны для иммунитета жирная рыба, лук и чеснок, цитрусовые и киви.

При этом Дивинская подчеркнула, что важно не только добавить полезные продукты, но и ограничить сахар, который снижает активность иммунных клеток. Кроме того, никакая диета не заменит полноценный сон, физическую активность и контроль над стрессом, которые являются основой крепкого иммунитета.

