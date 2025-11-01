Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Нутрициолог назвала неочевидные продукты для укрепления иммунитета в сезон ОРВИ

Нутрициолог назвала неочевидные продукты для укрепления иммунитета в сезон ОРВИ
Неочевидные продукты для укрепления иммунитета
Аудио-версия:
Комментарии

Неожиданные продукты положительно сказываются на состоянии иммунитета. Нутрициолог Анна Дивинская в беседе с NEWS.ru назвала неочевидные продукты, которые защитят от простуды не хуже чеснока.

Специалист отметила, что квашеная капуста является мощным источником натуральных пробиотиков и витамина С. Всего 100 граммов покрывают суточную потребность в аскорбиновой кислоте, пояснила эксперт.

Также важны для профилактики ОРВИ несладкие кисломолочные продукты с живыми бактериями. По словам нутрициолога, всего одной порции в день достаточно для поддержания защитных сил организма.

Также полезны для иммунитета жирная рыба, лук и чеснок, цитрусовые и киви.

При этом Дивинская подчеркнула, что важно не только добавить полезные продукты, но и ограничить сахар, который снижает активность иммунных клеток. Кроме того, никакая диета не заменит полноценный сон, физическую активность и контроль над стрессом, которые являются основой крепкого иммунитета.

Читайте также:
Врач назвал три опасные ошибки, которые мешают вылечить простуду

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android