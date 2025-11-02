Скидки
Главная Lifestyle Новости

Нутрициолог рассказала, какие продукты для новогоднего стола можно купить уже в ноябре

Нутрициолог рассказала, какие продукты для новогоднего стола можно купить уже в ноябре
Какие продукты на Новый год можно купить заранее
Аудио-версия:
Комментарии

Чтобы снизить финансовую нагрузку в предпраздничной суете и грамотно спланировать покупки, часть продуктов для новогоднего стола можно приобрести за несколько недель или даже за месяц. Список таких товаров в беседе с NEWS.ru представила нутрициолог Наталья Чаевская.

По словам эксперта, в первую очередь имеет смысл заранее купить продукты с длительным сроком хранения.

В этот список входят:

  1. икра — она хорошо хранится в холодильнике или морозильнике;
  2. тарталетки — отлично сохраняются в закрытой упаковке;
  3. мясные и рыбные консервы (тунец, сардины, шпроты);
  4. маринованные овощи (огурцы, корнишоны, капуста);
  5. орехи, сухофрукты (изюм, курага, чернослив);
  6. сухие и консервированные грибы — их, по словам Чаевской, выгодно покупать уже в ноябре;
  7. оливки и маслины;
  8. специи и пряности в герметичных упаковках;
  9. замороженные морепродукты.

При этом Чаевская рекомендует покупать непосредственно перед 31 декабря свежие продукты: мясо, свежую рыбу, морепродукты и молочную продукцию. Это гарантирует, что главные блюда на столе будут максимально вкусными и безопасными.

Комментарии
