Нутрициолог рассказала, какие продукты для новогоднего стола можно купить уже в ноябре

Чтобы снизить финансовую нагрузку в предпраздничной суете и грамотно спланировать покупки, часть продуктов для новогоднего стола можно приобрести за несколько недель или даже за месяц. Список таких товаров в беседе с NEWS.ru представила нутрициолог Наталья Чаевская.

По словам эксперта, в первую очередь имеет смысл заранее купить продукты с длительным сроком хранения.

В этот список входят:

икра — она хорошо хранится в холодильнике или морозильнике; тарталетки — отлично сохраняются в закрытой упаковке; мясные и рыбные консервы (тунец, сардины, шпроты); маринованные овощи (огурцы, корнишоны, капуста); орехи, сухофрукты (изюм, курага, чернослив); сухие и консервированные грибы — их, по словам Чаевской, выгодно покупать уже в ноябре; оливки и маслины; специи и пряности в герметичных упаковках; замороженные морепродукты.

При этом Чаевская рекомендует покупать непосредственно перед 31 декабря свежие продукты: мясо, свежую рыбу, морепродукты и молочную продукцию. Это гарантирует, что главные блюда на столе будут максимально вкусными и безопасными.

Читайте также: Кардиолог предупредил о главных рисках длинных новогодних каникул

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.