Нутрициолог рассказала, какие продукты для новогоднего стола можно купить уже в ноябре

Чтобы снизить финансовую нагрузку в предпраздничной суете и грамотно спланировать покупки, часть продуктов для новогоднего стола можно приобрести за несколько недель или даже за месяц. Список таких товаров в беседе с NEWS.ru представила нутрициолог Наталья Чаевская.
По словам эксперта, в первую очередь имеет смысл заранее купить продукты с длительным сроком хранения.
В этот список входят:
- икра — она хорошо хранится в холодильнике или морозильнике;
- тарталетки — отлично сохраняются в закрытой упаковке;
- мясные и рыбные консервы (тунец, сардины, шпроты);
- маринованные овощи (огурцы, корнишоны, капуста);
- орехи, сухофрукты (изюм, курага, чернослив);
- сухие и консервированные грибы — их, по словам Чаевской, выгодно покупать уже в ноябре;
- оливки и маслины;
- специи и пряности в герметичных упаковках;
- замороженные морепродукты.
При этом Чаевская рекомендует покупать непосредственно перед 31 декабря свежие продукты: мясо, свежую рыбу, морепродукты и молочную продукцию. Это гарантирует, что главные блюда на столе будут максимально вкусными и безопасными.
