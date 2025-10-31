Учёные рассказали, почему нельзя добавлять бананы в утренний смузи

Это может свести на нет его пользу для сердца и мозга. К такому выводу пришли учёные из Калифорнийского университета.

Специалисты выяснили, что бананы содержат фермент полифенолоксидазу (PPO), который отвечает за потемнение фрукта на воздухе. Этот же фермент в смузи резко снижает усвоение флаванолов — ценных антиоксидантов, содержащихся в ягодах, яблоках, какао и винограде. Флаванолы известны своей способностью улучшать здоровье сердечно-сосудистой системы и когнитивные функции.

Эксперимент показал, что у участников, выпивавших смузи с бананом, уровень усвоения флаванолов падал на 84% по сравнению с теми, кто пил смузи из ягод.

Исследователи рекомендуют заменять бананы в смузи фруктами с низкой активностью PPO (ананасы, апельсины, манго) или добавлять йогурт. Если же отказаться от бананов сложно, лучше не смешивать его с продуктами, богатыми флаванолами, чтобы сохранить питательную ценность напитка.

