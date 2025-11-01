Скидки
Терапевт рассказала, кому опасно есть шаурму

Шаурма может быть опасна для некоторых людей. Терапевт Зарема Тен в беседе с NEWS.ru предупредила, что это блюдо стоит исключить из рациона при проблемах с желудочно-кишечным трактом, диабете и сердечно-сосудистых заболеваниях.

«Сочетание майонеза, мяса и лука гарантированно вызовет обострение: боль, тяжесть, изжогу», — пояснила врач, отметив особый риск для пациентов с гастритом, панкреатитом и холециститом.

При диабете шаурма опасна из-за резкого скачка глюкозы в крови, вызванного комбинацией белого лаваша и картофеля фри. Высокое содержание насыщенных жиров усугубляет атеросклероз, а большое количество скрытой соли может спровоцировать повышение давления и отёки у людей с гипертонией.

Также врач обратила внимание на калорийность блюда: одна порция шаурмы может содержать до 600-900 ккал, что составляет почти половину суточной нормы для худеющего человека.

