Врач назвал топ-5 продуктов для защиты от инсульта

Правильный рацион может значительно снизить риск сосудистой катастрофы. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Дмитрий Карпенко назвал продукты, которые помогают защититься от инсульта.

По словам эксперта, самым важным продуктом является жирная рыба: лосось, сельдь, скумбрия и сардины. Она снижает уровень триглицеридов в крови, уменьшает воспаление в сосудистых стенках, препятствует тромбообразованию и помогает стабилизировать артериальное давление.

Также защитную функцию оказывают следующие продукты:

овощи и фрукты , особенно листовая зелень, ягоды и цитрусовые;

, особенно листовая зелень, ягоды и цитрусовые; цельнозерновые продукты (овсянка, гречка, бурый рис, киноа);

(овсянка, гречка, бурый рис, киноа); орехи и семена (грецкие орехи, миндаль, семена льна и чиа);

(грецкие орехи, миндаль, семена льна и чиа); бобовые (чечевица, нут, фасоль).

Врач также назвал продукты, повышающие риск инфаркта. Главным врагом он назвал избыток соли, который вызывает задержку жидкости, повышение давления и прямое повреждение стенок сосудов. В этот список также вошли трансжиры (содержатся в маргарине, кондитерских изделиях, картофеле фри), простые сахара (сладости, газировка, белый хлеб), избыток красного и переработанного мяса.

