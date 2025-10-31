Скидки
Эндокринолог назвала неочевидные источники йода

Комментарии

Минерал содержится не только в морепродуктах. Врач-эндокринолог Ольга Черницкая рассказала, какие продукты могут служить источником йода — незаменимого микроэлемента для работы щитовидной железы.

По словам специалиста, йод не вырабатывается в организме и должен поступать извне с пищей или добавками. Помимо морепродуктов, минерал есть в яйцах, молочных продуктах, картофеле, фасоли, шпинате, ягодах и сухофруктах. Для профилактики дефицита микроэлемента Черницкая рекомендует использовать йодированную соль.

Врач предупредила, что количество йода в пище значительно снижается при термической обработке — на 30-80%, а также при длительном хранении. Поэтому важно составлять сбалансированный рацион и при необходимости принимать добавки с йодом.

Черницкая подчеркнула, что недостаток йода может привести к серьёзным последствиям, включая заболевания щитовидной железы, риски невынашивания беременности, умственной и физической отсталости у детей.

Комментарии
