Беговая экскурсия по Санкт-Петербургу: дата, время и место проведения

Беговая экскурсия по Санкт-Петербургу пройдёт 8 ноября
Беговая экскурсия по Санкт-Петербургу
Это классный способ разнообразить досуг и провести выходные активно. 8 ноября в Санкт-Петербурге пройдёт беговая экскурсия. Площади, дворцы, соборы — это лишь малая часть красот, которые ждут участников мероприятия на маршруте. Спортсмены пробегут вместе с опытным экскурсоводом 6 км. Забег предполагает остановки.

Расписание

  • 11:00 — начало беговой экскурсии напротив северного фасада Исаакиевского собора (фасад со стороны Невы, тротуар на территории Александровского сада). На экипировке экскурсовода будет надпись «Бегущий экскурсовод».
  • 13:00 — ориентировочное время окончания беговой экскурсии.

