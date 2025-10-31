Беговая экскурсия по Санкт-Петербургу пройдёт 8 ноября

Это классный способ разнообразить досуг и провести выходные активно. 8 ноября в Санкт-Петербурге пройдёт беговая экскурсия. Площади, дворцы, соборы — это лишь малая часть красот, которые ждут участников мероприятия на маршруте. Спортсмены пробегут вместе с опытным экскурсоводом 6 км. Забег предполагает остановки.

Расписание

11:00 — начало беговой экскурсии напротив северного фасада Исаакиевского собора (фасад со стороны Невы, тротуар на территории Александровского сада). На экипировке экскурсовода будет надпись «Бегущий экскурсовод».

13:00 — ориентировочное время окончания беговой экскурсии.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.