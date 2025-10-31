Скидки
Гатчинский полумарафон 2025: дата, время и место проведения, дистанции

Гатчинский полумарафон пройдёт в Ленинградской области 9 ноября
Гатчинский полумарафон
Аудио-версия:
Комментарии

Участие в забеге примут почти 5 тыс. человек. 9 ноября в Ленинградской области пройдёт Гатчинский полумарафон. Спортсменов ждёт несколько дистанций на выбор.

Организаторы подготовили маршруты на 2, 10 и 21,1 км. Длина дистанции пробега — 21,1 км (2 круга). Контрольное время учёта результатов участников – 2 часа 30 минут.

Расписание

  • 10:30 — старт дистанции 10 км (перекрёсток ул. Соборная и ул. Красная)
  • 10:40 — старт дистанции 2 км (перекрёсток ул. Соборная и ул. Красная)
  • 12:00 — старт дистанции 21,1 км (перекрёсток ул. Соборная и ул. Красная).

