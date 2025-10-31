Скидки
Эндокринолог назвала способы вывести лишнюю жидкость без вреда для здоровья

Длительная задержка жидкости может быть сигналом о нарушениях в работе почек, сердца, печени или эндокринной системы. Врач-эндокринолог Виктория Русина рассказала «Чемпионату» о безопасных способах избавления от избыточной жидкости в организме, которая проявляется отёками, чувством тяжести и колебаниями веса.

Главная ошибка при попытке вывести воду — резкое ограничение питья. Недостаток жидкости воспринимается организмом как стресс, и он начинает запасать её с удвоенной силой, предупреждает врач.

Для мягкого выведения лишней жидкости специалист рекомендует несколько подходов.

  1. Скорректировать питание. Включить в рацион арбузы, огурцы, сельдерей и ананасы, употреблять крупы, богатые калием (гречку, овсянку, киноа), а также полностью исключить фастфуд, консервы, солёное и копчёное.
  2. Соблюдать питьевой режим. Пить 30-35 мл воды на 1 кг веса в сутки, равномерно распределять жидкость в течение дня, использовать настой шиповника, зелёный чай, отвар петрушки.
  3. Не забывать о физической активности. Важны регулярные пешие прогулки, лёгкое кардио (бег на месте, велосипед, плавание), силовые тренировки с восполнением электролитов.
Врач предостерегает от самостоятельного приёма аптечных диуретиков, которые могут привести к потере калия и нарушению сердечного ритма. В качестве безопасной альтернативы можно использовать натуральные мочегонные: укроп, петрушку, клюкву, бруснику, а также дренажный массаж и ароматерапию.

Подробнее читайте в материале.

