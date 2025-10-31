Терапевт назвал основные противопоказания для занятий йогой

Йога полезна для многих, но некоторым людям стоит подходить к этим практикам с особой осторожностью, чтобы не навредить себе. Об этом в беседе с RT заявил врач-терапевт Виктор Лишин.

Специалист объяснил, что в группе риска находятся в первую очередь люди с генетической предрасположенностью к травмам сухожилий и связок. Таким новичкам активное растяжение может грозить разрывами и растяжениями.

«Есть люди, у которых генетика: риск травмы сухожилий, разрывов, мышечные особенности. Им просто нельзя тянуться как минимум в начале занятий йогой», — пояснил Лишин.

К другим состояниям, требующим внимания, врач отнёс:

генетические заболевания и проблемы с опорно-двигательным аппаратом;

высокий уровень мочевой кислоты;

повышенный уровень гормона эстрадиола, который также увеличивает риск травм сухожилий;

сердечно-сосудистые заболевания, зажимы в шейном отделе и гипотония (пониженное давление), так как некоторые позы могут создавать нагрузку на сосуды.

При этом терапевт подчеркнул, что со временем связки и сухожилия укрепляются, а многие изначальные ограничения могут смягчиться.

