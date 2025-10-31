Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Терапевт назвал основные противопоказания для занятий йогой

Терапевт назвал основные противопоказания для занятий йогой
Основные противопоказания для занятий йогой
Аудио-версия:
Комментарии

Йога полезна для многих, но некоторым людям стоит подходить к этим практикам с особой осторожностью, чтобы не навредить себе. Об этом в беседе с RT заявил врач-терапевт Виктор Лишин.

Специалист объяснил, что в группе риска находятся в первую очередь люди с генетической предрасположенностью к травмам сухожилий и связок. Таким новичкам активное растяжение может грозить разрывами и растяжениями.

«Есть люди, у которых генетика: риск травмы сухожилий, разрывов, мышечные особенности. Им просто нельзя тянуться как минимум в начале занятий йогой», — пояснил Лишин.

К другим состояниям, требующим внимания, врач отнёс:

  • генетические заболевания и проблемы с опорно-двигательным аппаратом;
  • высокий уровень мочевой кислоты;
  • повышенный уровень гормона эстрадиола, который также увеличивает риск травм сухожилий;
  • сердечно-сосудистые заболевания, зажимы в шейном отделе и гипотония (пониженное давление), так как некоторые позы могут создавать нагрузку на сосуды.

При этом терапевт подчеркнул, что со временем связки и сухожилия укрепляются, а многие изначальные ограничения могут смягчиться.

Читайте также:
Йога для шеи: 25 асан, которые помогут снять болевой синдром
Йога для шеи: 25 асан, которые помогут снять болевой синдром

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android