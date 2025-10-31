Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Врач раскрыла простые способы избежать набора веса после отказа от курения

Врач раскрыла простые способы избежать набора веса после отказа от курения
Как бросить курить и не поправиться
Аудио-версия:
Комментарии

Страх набрать лишние килограммы часто мешает многим курильщикам решиться на отказ от вредной привычки. Врач-терапевт больницы Красногорска Анастасия Якимова объяснила, почему это происходит и как сохранить не только здоровье, но и форму.

Специалист подтвердила, что набор веса после отказа от курения — распространённое, но не обязательное явление. «Никотин ускоряет обмен веществ и подавляет аппетит. После его отмены метаболизм временно замедляется, а вкус и обоняние восстанавливаются — еда начинает казаться вкуснее. В результате человек ест чаще или больше, чем раньше», — пояснила Якимова.

Чтобы избежать набора веса, врач рекомендует придерживаться простых правил:

  1. Питаться регулярно и небольшими порциями, избегая высококалорийных перекусов.
  2. Сделать основой рациона овощи, белковые продукты (мясо, рыба, творог) и цельнозерновые крупы.
  3. Подключить физическую активность: умеренные тренировки, прогулки, плавание или йога помогут ускорить метаболизм и справиться со стрессом.
  4. Найти полезную замену ритуалу: когда возникает желание «занять руки и рот», можно выпить воды, пожевать морковь, яблоко или жвачку без сахара.

Якимова подчеркнула, что через полгода—год после отказа от курения обмен веществ приходит в норму. При этом польза для здоровья несоизмерима с временными трудностями: всего через год риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний снижается в несколько раз.

Читайте также:
Диетолог объяснила, почему строгие диеты мешают похудеть

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android