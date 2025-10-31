Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Инсайдер рассказал, как проходят осенние каникулы принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Инсайдер рассказал, как проходят осенние каникулы принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Аудио-версия:
Комментарии

Королевская чета уехала за город. Принц и принцесса Уэльские вместе с детьми отправились в своё поместье в Виндзоре. Инсайдер рассказал, что Кейт Миддлтон старается мотивировать всех близких на активное времяпрепровождение.

Кэтрин и Уильям прививают детям любовь к природе. Во время каникул семья много гуляет и общается с окружающим миром. По мнению принцессы, природа отлично влияет на психическое здоровье и самочувствие в целом.

Миддлтон рассказывала, что её любимый вариант досуга с близкими — это уехать подальше за город и полностью испачкаться в грязи.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Турэксперт рассказала, когда стоит начинать планировать отдых
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android