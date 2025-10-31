Инсайдер рассказал, как проходят осенние каникулы принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Королевская чета уехала за город. Принц и принцесса Уэльские вместе с детьми отправились в своё поместье в Виндзоре. Инсайдер рассказал, что Кейт Миддлтон старается мотивировать всех близких на активное времяпрепровождение.

Кэтрин и Уильям прививают детям любовь к природе. Во время каникул семья много гуляет и общается с окружающим миром. По мнению принцессы, природа отлично влияет на психическое здоровье и самочувствие в целом.

Миддлтон рассказывала, что её любимый вариант досуга с близкими — это уехать подальше за город и полностью испачкаться в грязи.

