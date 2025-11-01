Скидки
Финал танцевального чемпионата FAME TO FLAME пройдёт в Москве 8 ноября

Чемпионат FAME TO FLAME
Призовой фонд соревнований — более миллиона рублей. 8 ноября на площадке «Академия» ВТБ Арены пройдёт финальное шоу лучших танцоров чемпионата FAME TO FLAME.

Мероприятие состоится в два этапа: выступления детей и юниоров и выступления взрослых. Открывать каждый из блоков будут шоу-кейсы от Алексея Мечетного и Александра Тронова с участием всех танцоров, прошедших в финал.

Финалисты покажут свои лучшие номера, поставленные сольно, в дуэте или команде. Зрителей ждут запоминающиеся выступления, а судить финал чемпионата будут одни из самых ярких имён танцевальной индустрии.

Оценивать участников предстоит постановщику для второго сезона сериала «Уэнсдей» SPELLA, победителю седьмого сезона «Танцы» на ТНТ Алексею Мечетному, хореографу «Танцев» на ТНТ и участнику проекта «Новые танцы» Вадиму Whiphead, основательнице студии BELINS в Алма-Ате, руководителю команд Hive и Stems Жене Ли.

Для зрителей и танцоров на протяжении всего дня будут работать интерактивные зоны с развлечениями и подарками.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

