Lifestyle Новости

Эксперт рассказал, помогает ли сода при изжоге

Эксперт рассказал, помогает ли сода при изжоге
Эксперт рассказал, помогает ли сода при изжоге
Приём пищевой соды для устранения изжоги не только малоэффективен, но и может усугубить проблему. Об этом заявил кандидат фармакологических наук, доцент кафедры фармации Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Владислав Сепп.

Эксперт объяснил, что при взаимодействии соды с кислотой в желудке образуется углекислый газ, который растягивает стенки и провоцирует новый выброс кислоты. Это приводит к повторному возникновению изжоги, иногда даже с большей интенсивностью.

«Для обычного среднестатистического человека регулярный приём соды, особенно без предварительной консультации с врачом и без мониторинга состояния ключевых показателей крови в процессе приёма, может обернуться довольно неприятными последствиями», — предупредил Сепп.

Наиболее безобидными из возможных побочных эффектов специалист назвал диспепсические явления — вздутие живота и другие нарушения пищеварения. Однако риски могут быть существенно серьёзнее при бесконтрольном применении.

