Эксперт рассказал, помогает ли сода при изжоге

Приём пищевой соды для устранения изжоги не только малоэффективен, но и может усугубить проблему. Об этом заявил кандидат фармакологических наук, доцент кафедры фармации Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Владислав Сепп.

Эксперт объяснил, что при взаимодействии соды с кислотой в желудке образуется углекислый газ, который растягивает стенки и провоцирует новый выброс кислоты. Это приводит к повторному возникновению изжоги, иногда даже с большей интенсивностью.

«Для обычного среднестатистического человека регулярный приём соды, особенно без предварительной консультации с врачом и без мониторинга состояния ключевых показателей крови в процессе приёма, может обернуться довольно неприятными последствиями», — предупредил Сепп.

Наиболее безобидными из возможных побочных эффектов специалист назвал диспепсические явления — вздутие живота и другие нарушения пищеварения. Однако риски могут быть существенно серьёзнее при бесконтрольном применении.

